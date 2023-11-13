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Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü

Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki Hüseyin P.i'nin kullandığı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A.'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobili kullanan çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı, Mehmet Erdem A'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Hüseyin P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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