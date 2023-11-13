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Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!

Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!

Uruguay Milli Takımı'nın Arjantin ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın iki oyuncusu Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.

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Uruguay Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 16 Kasım'da Arjantin, 21 Kasım'da ise Bolivya ile karşılaşacak.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre oynanacak karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Muslera ve Lucas torreira'ya kötü haber

Kadroda Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.

Öte yandan Gremio ile iyi bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Luis Suarez 1 yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.

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