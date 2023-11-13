BIST 7.568
DOLAR 28,60
EURO 30,62
ALTIN 1.790,65
HABER /  DÜNYA

İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir

İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir

Ürdün Temsilciler Meclisi, Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıların ardından İsrail ile imzalanan anlaşmaların gözden geçirilmesi kararı aldı.

Abone ol

Ürdün Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, Meclis Hukuk Komitesinin, İsrail'le imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli tavsiyeleri hazırlamasını istedi.

Safedi'nin talebi Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komitesinin hazırlayacağı tavsiyelerin hükümete sunulacağı kaydedildi.

Çok sayıda anlaşma bulunuyor

Ürdün ile İsrail arasında, 1994 yılında imzalanan barış anlaşması, 2016'daki gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıda anlaşma bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın son bulması, yardımların girmesi ve sivillerin korunması için her türlü adımı atacaklarını söylemişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra 1 Kasım'da, Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırmaya karar vermiş ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
Alman devinden Türkiye açıklaması: Pozitiflik içeriyor
Alman devinden Türkiye açıklaması: Pozitiflik içeriyor
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! Selendi İlçe Başkanı istifa etti
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! Selendi İlçe Başkanı istifa etti
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
AKSUNGUR İHA Milli motorla 30 bin feete yükseldi!
AKSUNGUR İHA Milli motorla 30 bin feete yükseldi!