BIST 7.568
DOLAR 28,60
EURO 30,62
ALTIN 1.789,98
HABER /  SPOR

Manchester United'da sakatlık şoku! Galatasaray'a karşı yok

Manchester United'da sakatlık şoku! Galatasaray'a karşı yok

Manchester United, Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta olan Manchester United'da 2 sakatlık için açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Hojlund'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

Galatasaray, 29 Kasım'da sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Manchester United'da sakatlığı bulunan futbolcuların listesi

Casemiro
Lisandro Martinez
Christian Eriksen
Rasmus Hojlund
Luke Shaw
Jonny Evans
Amad Diallo
Tyrell Malacia
Aaron Wan-Bissaka

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
İsrail ordusu parlamento binasını işgal etti
İsrail ordusu parlamento binasını işgal etti
İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor
İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor
Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor
Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi