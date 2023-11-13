Manchester United'da sakatlık şoku! Galatasaray'a karşı yok

Manchester United, Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta olan Manchester United'da 2 sakatlık için açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Hojlund'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Galatasaray, 29 Kasım'da sahasında Manchester United'ı konuk edecek.
Manchester United'da sakatlığı bulunan futbolcuların listesi
Casemiro
Lisandro Martinez
Christian Eriksen
Rasmus Hojlund
Luke Shaw
Jonny Evans
Amad Diallo
Tyrell Malacia
Aaron Wan-Bissaka