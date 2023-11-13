BIST 7.568
DOLAR 28,60
EURO 30,63
ALTIN 1.789,51
HABER /  DÜNYA

Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor

Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekte olmayan "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalışıyor, Filistinli savaşçılar İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdi dedi.

Abone ol

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne giren kara güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini duyurmasını "hayali ilerleme" olarak değerlendirdi.

Berhum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığını belirtti.

Filistin direnişinin istikrarlı ve yükselişte olduğunu, mücadeleyi tam bir farkındalık, anlayış ve yetenekle yönettiğini ve sahanın yönetiminin direnişin kontrolü altında olduğunu kaydeden Berhum, İsrail tanklarının sınırlı bölgelerde var olmasının sahada kontrolü sağladığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Berhum, Gazze'deki direnişin günün her saatinde nitelikli ve yaratıcı operasyonlar yürüttüğünü, tüm cephelerde İsrail tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etmeyi ve İsrail askerlerini öldürmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
İsrail kararı! Gaz ve enerji anlaşmaları iptal edilebilir
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
Muslera ve Torreira'ya Milli Takım şoku!
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
AK Parti'de aday adayı başvuru tarihi ertelendi
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'Coca-Cola' açıklaması
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi