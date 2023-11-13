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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Gazze'ye insani yardım

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.

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