Hamas, çatışmaya 5 günlük ara verilmesi halinde, 70 kadın ve çocuğu bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Abone ol

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 38 gündür sürerken, Hamas'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya eğer kabul etmezse kamuoyu önünde zor duruma düşeceği bir teklif geldi. Hamas Sözcüsü, "Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız." diye konuştu.

"5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız"

Hamas Sözcüsü, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki can kaybı korkunç boyutlarda

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu hastaneleri bombalıyor

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.