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İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor

İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlar gerekçesiyle taksi tarifesinde yüzde 65 zam yapılmasını talep etti.

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Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelere rağmen, birçok hizmet sektöründe dolaylı yollarla maliyetler bahane edilerek zam taleplerinde bulunuldu.

Tarifelerinde zam isteyen sektörlerden biri de, hizmette sürekli yetersiz kalan, çalışanlarına çeki düzen veremeyen ve müşterileri tarafından sürekli şikayet konusu olan İstanbul taksicileri.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) taksimetre ücretlerine zam yapılması talebinde bulundu.

En az yüzde 65 zam

Demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını söyledi.

"Yılbaşında toplu taşımaya rutin zam yapılıyor, biz de talebimizi şimdiden ilettik"

Tele 1'e konuşan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Demirbaşlara gelen zamlardan dolayı İBB’ye yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yılbaşında toplu taşıma araçlarına, taksiye, minibüse, servise rutin zam yapılıyor. Biz de bundan dolayı talebimizi şimdiden ilettik.

Son zamla indi-bindi 70 lira olmuştu

Öte yandan son yapılan zamla taksilerde indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olmuştu.

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