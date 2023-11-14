BIST 7.568
DOLAR 28,60
EURO 30,62
ALTIN 1.789,98
HABER /  GÜNCEL

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Abone ol

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
İzmir'de batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
İsrail'de silah ruhsatı başvuruları rekor kırıyor
İsrail'de silah ruhsatı başvuruları rekor kırıyor
Manchester United'da sakatlık şoku! Galatasaray'a karşı yok
Manchester United'da sakatlık şoku! Galatasaray'a karşı yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
İsrail ordusu parlamento binasını işgal etti
İsrail ordusu parlamento binasını işgal etti
İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor
İstanbul'da taksiciler tarifelerine yüzde 65 zam istiyor
Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor
Hamas: İsrail 'hayali ilerleme' propagandası yapıyor
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 11 bin 240'a yükseldi
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma!