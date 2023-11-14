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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti motorine indirim geldi! 14 Kasım 2023 litresi ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti motorine indirim geldi! 14 Kasım 2023 litresi ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son olarak ekim ayında 1,57 TL indirim yapılan motorine bir indirim daha geldi.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi. Motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı. Tabela gece yarısı değişti.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı. 

Ekim ayında motorin fiyatlarına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

İndirim sonrası güncel fiyatlar

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 36,38 TL'ye düştü.

Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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