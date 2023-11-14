Meral Akşener’in banka hesaplarına kim baktırdı? Hedefteki Ümit Dikbayır, Deniz Gürel'e konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarına baktırdığı öne sürülen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Dedikoducuları iftiracıları ortaya çıkarsınlar. Hem parti genel merkezine hem meclis grubuna dilekçeler verdim. Eğer bu dilekçelerimin üzerine yatarlarsa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve TBMM Divanına dilekçe vererek dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içinden ihanete uğradığını ve Kılıçdaroğlu gibi arkadan hançerlendiğini söylemesi partiyi karıştırdı.

Akşener'in o sözlerinin hedefinde kuzeni olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti'nin Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın olduğu iddia edildi.

Akşener'in banka hesaplarına baktırdığı söylenen Dikbayır, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu. Dikbayır'ın Deniz Gürel'e açıklaması şu şekilde:

"İftiracıları ortaya çıkarsınlar"

Genel başkanın ailesinin ve özel kalem müdürünün banka hesaplarına baktırıldığı iddialar var ve bununla ilgili benim ismimi alçakça ortaya atıyorlar. Dedikoducuları iftiracıları ortaya çıkarsınlar. Hem parti genel merkezine hem meclis grubuna dilekçeler verdim. Eğer bu dilekçelerimin üzerine yatarlarsa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve TBMM Divanına dilekçe vererek dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim.

"Kumpas kurulmuş"

Çok şükür alnımız ak. Benim çocuğuma okulunda bu adi iftiraları soruyorlar. Bu işin üstünün kapanmasına müsaade etmem. Bir kumpas kurulmuş. Kim kurdu genel başkanı kim yanılttı bilemiyorum ama beklentim bunlarla ilgili gereğinin yapılması ve benim iade-i itibarım için bu konuşmaların benim için de yapılması. (Merak Akşener'le) MHP'deki süreçten bugüne kadar 7 yıldır beraber yol yürüyoruz. Benim asıl üzüldüğüm nokta o. Bana sorulmadan bu konuşmalar yapıldı. Buna üzülüyorum."