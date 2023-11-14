Özel çocuklar için özel eğlence

Kocaeli Körfez'de özel çocuklar için eğlence dolu bir etkinlik düzenlendi.

Abone ol

Körfez Belediyesi bünyesindeki spor akademilerinde kişisel gelişimleri için eğitim alan özel çocuklar için eğlence dolu etkinlik yapıldı.

Aileler teşekkür etti

Özel çocuklar İzmit’te bulunan eğlence merkezinde unutulmaz bir gün yaşadı. Aileleriyle birlikte gelen 21 özel çocuk, ücretsiz olarak doyasıya eğlendi.

Otizm ve down sendromlu çocukların getirildiği eğlence merkezinde çocuklar hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Aileler de etkinlikten dolayı Körfez Belediyesine teşekkür etti.