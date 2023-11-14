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Van’da öğrencilere yönelik tiyatro etkinlikleri yoğun ilgiyle başladı

Van’da öğrencilere yönelik tiyatro etkinlikleri yoğun ilgiyle başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ara tatilde öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro etkinlikleri ‘Çizmeli Kedi' adlı tiyatro gösterisi ile start aldı.

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Büyükşehir belediyesinin çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültür ve sanat etkinlikler sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 5 gün sürecek tiyatro etkinlikleri ilk gün öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında sahnelenen 'Çizmeli Kedi’ adlı tiyatro gösterisi yoğun ilgi nedeniyle iki seans şeklinde gerçekleşti.

Tiyatro oyunları devam edecek

   Efendisi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin macera dolu hikayesini konu alan tiyatro gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı.
Renkli kostümleri ve eğlenceli sahneleriyle süslenen tiyatro oyununu büyük bir beğeni ile izleyen çocuklar, yapılan ücretsiz etkinliklerden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.
Çocukların ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmelerini amaçlayan tiyatro oyunları, ‘Martı ile Kedi’ adlı oyun ile devam edecek.

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