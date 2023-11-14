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Hakkari'de asayiş olayları azaldı

Hakkari'de asayiş olayları azaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

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Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri ile asayiş toplantısı yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 5 - 11 Kasım tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceledi.

Hırsızlık ve dolandırıcılık azaldı

Vali Çelik, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 oranında haftalık bazda azalması nedeniyle güvenlik birimlerine duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti konusunda duyarlılık ve hassasiyetin üst seviyede olması gerektiğini söyleyen Vali Çelik, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili yapılan önleyici faaliyet çalışmalarının arttırılması yönünde talimat verdi.

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