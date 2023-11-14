BIST 7.568
DOLAR 28,61
EURO 30,63
ALTIN 1.788,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da 4 megawattlık güneş enerjisi elektrik santrali kuruldu

Hatay'da 4 megawattlık güneş enerjisi elektrik santrali kuruldu

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 80 dönüm alana 4 megawatlık güneş enerjisi elektrik santrali kurulduğunu söyledi. Teknik özelliklere değinen Hacıoğlu, toplamda 12 bin 150 güneş panelinin bulunduğunu ve her birinin 390 watt gücünde olduğunu söyledi.

Abone ol

 Santralin yaklaşık olarak yılda 5 milyon 250 bin kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, bu miktarın yaklaşık 5 bin haneye elektrik sağlayabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.

2 Yıldır hizmet veriyor 

Hacıoğlu, güneş enerjisi sistemi olması nedeniyle yaz aylarında daha fazla üretim yapıldığını, ancak santralin kış aylarında da ekonomik olarak belediyelere önemli bir getiri sağladığını ifade etti. Hacıoğlu, ayrıca Reyhanlı Belediyesi'nin bölgedeki tek elektrik santrali olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır ilçeye hizmet verdiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eve döndüğünde feci halde buldu! Yaşlı kadının şüpheli ölümü
Eve döndüğünde feci halde buldu! Yaşlı kadının şüpheli ölümü
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi UNESCO yolunda
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi UNESCO yolunda
Evde barut satan şüpheliye operasyon
Evde barut satan şüpheliye operasyon
Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu
Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu
Hakkari'de asayiş olayları azaldı
Hakkari'de asayiş olayları azaldı
Van’ın ilk kapalı semt pazarları tamamlanıyor
Van’ın ilk kapalı semt pazarları tamamlanıyor
Van’da öğrencilere yönelik tiyatro etkinlikleri yoğun ilgiyle başladı
Van’da öğrencilere yönelik tiyatro etkinlikleri yoğun ilgiyle başladı
Özel çocuklar için özel eğlence
Özel çocuklar için özel eğlence
Denizin altında uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
Denizin altında uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya: Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti motorine indirim geldi! 14 Kasım 2023 litresi ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti motorine indirim geldi! 14 Kasım 2023 litresi ne kadar oldu?
Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındı nedeni tepki çekti
Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındı nedeni tepki çekti
Resmi Gazete'de yayınlandı, 'gecikme zammı' oranı artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlandı, 'gecikme zammı' oranı artırıldı