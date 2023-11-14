Hatay'da 4 megawattlık güneş enerjisi elektrik santrali kuruldu

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 80 dönüm alana 4 megawatlık güneş enerjisi elektrik santrali kurulduğunu söyledi. Teknik özelliklere değinen Hacıoğlu, toplamda 12 bin 150 güneş panelinin bulunduğunu ve her birinin 390 watt gücünde olduğunu söyledi.

Abone ol

Santralin yaklaşık olarak yılda 5 milyon 250 bin kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, bu miktarın yaklaşık 5 bin haneye elektrik sağlayabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.

2 Yıldır hizmet veriyor

Hacıoğlu, güneş enerjisi sistemi olması nedeniyle yaz aylarında daha fazla üretim yapıldığını, ancak santralin kış aylarında da ekonomik olarak belediyelere önemli bir getiri sağladığını ifade etti. Hacıoğlu, ayrıca Reyhanlı Belediyesi'nin bölgedeki tek elektrik santrali olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır ilçeye hizmet verdiğini belirtti.