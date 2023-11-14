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Eve döndüğünde feci halde buldu! Yaşlı kadının şüpheli ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eve döndüğünde feci halde buldu! Yaşlı kadının şüpheli ölümü

KAYSERİ'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

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Kayseri'de S.A.S, hayvanlarını otlattıktan sonra müstakil evine döndüğünde 51 yaşındaki eşi H.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sert bir cisimle vurulmuş

Yapılan ilk kontrolde H.S'nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri, hırsızlık ihtimali üzerinde duruyor.

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