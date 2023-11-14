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Evde barut satan şüpheliye operasyon

Evde barut satan şüpheliye operasyon

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evde barut satan şahsa operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanırken, barut, silah, fişek gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda ‘evde barut satımı’ yapan H.O. isimli şahıs tespit edildi.

Şahsın evinde arama yapıldı

İkamet adresinde yapılan aramalarda 25 kilogram barut, 30 kilogram potasyum nitrat, 4 kilogram kükürt, 1 adet marka av tüfeği, 30-40 adet alev taşı maddesi, 20 adet av tüfeği fişeği, 100 adet fişek tıpası, yaklaşık 250 adet av tüfeği saçması, 24 adet boş av tüfeği kartuşu, 1 adet elektronik terazi, 1 adet av tüfek fişeği yapımında kullanılan aparat gibi suça konu olduğu değerlendirilen malzemelere el konuldu. Ayrıca olay yerinde şüpheli H.O. yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

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