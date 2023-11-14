Mahir Günşiray'ın acı günü: Eşi hayatını kaybetti

Oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi, dekor-kostüm tasarımcısı, çizer Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti. Oyuncunun 26 yıllık eşinin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Mahir Günşiray’ın eşi Claude Leon Günşiray yaşamını yitirdi. Claude Leon Günşiray’ın vefat haberi Tiyatro Oyunevi’nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, “Acı Kayıp... Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotoğraf ve enstalasyon dehası, kocası Mahir Günşiray’ın 26 yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı, kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel’in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı, Jean-Claude ve Nuria Leon’un sevgili biricik kızları, Laure ve Fabrice’in canı şahane espritüel kardeşi, Camille, Clemant ve Coline’nin tatlı halası, Lucille ve Alban’ın şeker teyzesi, tüm Leon ailesinin sevgilisi, Can Günşiray’ın cici annesi, Baluna’nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı, denizlerin meleği… Bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda, onların hepsinin unutulmaz varlığı, ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil. Çok büyük bir boşluk… Tarifsiz bir acı… Her zaman sıcak bedeninin kokusu… Sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak" denildi.

Oyuncu Ayça Damgacı ise üzüntüsünü "Canım Claude, gidişin beni perişan etti. Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim ve ben inanıyorum bir yerlerde tekrar buluşacağımıza ve eskiden olduğu gibi birbirimizin omzunda soluklanıp, dertleşip, birbirimize iyi geleceğimize" sözleriyle ifade etti.

Claude Leon Günşiray kimdir?

Fransa'da dünyaya gelen Claude Leon, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer aldı. Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırladı. Çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi. “Eğer/If”, “Lâle Sirki ve Gizemli Hikâyesi”, “Kaptan Palyaço”, “Sihirli Tüy” adlı çocuk kitaplarını yazıp resimledi.