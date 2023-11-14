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Kassam Tugayları'nın esir tuttuğu İsrailli kadın asker, İsrail tarafından öldürüldü

Kassam Tugayları'nın esir tuttuğu İsrailli kadın asker, İsrail tarafından öldürüldü

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin videosunu yayımladı.

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Yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen "Faul Asiyani" adlı esir kadın asker, "19 Yaşındayım, ben 4 gündür buradayım. Gazze'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, "Lütfen durdurun. Patlamalar buraya çok yakın" dedi.

Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımladı.

Kassam Tugayları Telegram sayfasından 9 Kasım'da İsrail askeri Faul Asiyani'nin bir İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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