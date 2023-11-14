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İsrail askerleri Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki parlamento binasını ele geçirdi

İsrail askerleri Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki parlamento binasını ele geçirdi

İsrail ordusuna bağlı bir grup, Hamas'a ait parlamento binasına girdiklerine dair bir fotoğraf paylaştı.

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İsrail basını IDF birliklerinin Hamas'ın kontrolündeki parlamento binasını ele geçirdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde parlamento binası içindeki askerlerin İsrail bayrağı açtığı görüldü. 

 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365’i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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