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Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5000 TL ikramiye bugün hesaplarda

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5000 TL ikramiye bugün hesaplarda

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık emekli ikramiyesi kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemeler bugün yapılacak.

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Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira emekli ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da, 20, 21, 22 olanlarınki 12 Kasım'da, maaşlarını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri ise 13 Kasım'da yapıldı.

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak.

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