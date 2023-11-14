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CİMER'e şikayet edilen tavus kuşunun süresi doluyor

CİMER'e şikayet edilen tavus kuşunun süresi doluyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde CİMER’e şikayet edilen tavus kuşuna tanınan 7 günlük süre doluyor.

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Tokat’ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe’nin bahçesinde beslediği tavus kuşu komşular tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi. Garguk adına sahip Tavus Kuşunun mahalle sakinleri tarafından şikayet edilme sebebi sabahın erken saatlerinde çıkardığı seslerin rahatsızlık vermesiydi.

CİMER'e yapılan şikayetin ardından olayla ilgili tutanak tutan Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri Tavus kuşunun başka yere götürülmesi konusunda 7 gün süre tanıdı. Ekipler tarafından Garguk isimli tavus kuşuna tanınan 7 günlük süreyse dolmak üzere. Süre dolduğunda tavus kuşu için ne yapılacağı merak konusu oldu.

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