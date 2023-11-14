İşyerini kurşuna tuttular, sonra kayıplara karıştılar

Çorum'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir işyeri kurşunlandı.

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Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ölen ya da yaralanan yok

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinin camlarına isabet eden kurşunlar maddi hasara yol açtı.

Polis ekipleri kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.