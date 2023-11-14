Dolar/TL güne rekorla başladı! Piyasalarda son durum

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar/TL bu sabah güne 28,62 zirvesinden başladı.Abone ol
Dolar/TL günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederken, bugün piyasalarda ABD enflasyon verileri ile Hazine’nin bugün tamamlayacağı kasım ayı iç borçlanma programı kapsamındaki iki borçlanması takip edilecek.
Dolar/TL bu sabah güne 28,62 zirvesinden başladı. Euro 30,62 liradan işlem görüyor.
TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34,6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.