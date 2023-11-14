Sosyal medyadan çağrı yapan felçli kadına hasta yatağı hediye edildi

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan felçli Sakine Aydın’a otomatik hasta yatağı hediye etti.

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İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde ikamet eden ve geçirdiği hastalık nedeniyle yıllardır felçli olan Sakine Aydın (42) isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine seslenerek, otomatik hasta yatağı istedi. Sakine Aydın’ın çağrısına sessiz kalmayan dernek üyeleri, aldığı otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti.



Hasta yatağına kavuşan Sakine Aydın, çağrısına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine teşekkür etti.