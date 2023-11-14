Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 7.601,37 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,07 puan artışla ve yüzde 0,44 değer kazanarak 7.601,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,32 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 7.568,30 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.