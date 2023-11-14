Eskişehir'de Bremen Müzikali tiyatro gösterisi izleyenleri mest etti

Çifteler Belediyesi'nin çocukların ara tatilde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla düzenlediği 'Bremen Müzikali' gösterisinde keyifli anlar yaşandı.

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Belediye Başkanı Kadir Bıyık, çocukların ara tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmeleri için çalışıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla spor, sanat ve kültürel etkinliklerle çocukların yanlarında olmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Türk Dünyası Kültür Evi'nde Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı bir tiyatro gösterisi düzenlendi. 'Bremen Müzikali' isimli gösteri Çiftelerli çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, salonda yoğunluk oluştuğu görüldü.