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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü’ye yeni görev

Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü’ye yeni görev

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in devam kararı aldığı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün yeni görevi belli oldu. Kütükçü, Özel’in ve CHP Grubunun protokol müdürü olarak görev yapacak.

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CHP’de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sona ermesinin ardından TBMM CHP Grubunda da yeni görevlendirmeler yapıldı. CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile devam kararı almıştı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre bu kararın ardından Kütükçü’ye protokol müdürlüğü görevi verildi. Kütükçü Meclis’te hem TBMM CHP Grubunun hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in protokol müdürü olarak görev yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun odasına taşındı

Özel’le uzun süredir çalışan Meclis personeli Mine Aytop da Özel Kalem Müdürü olarak devam edecek. Bu arada Özgür Özel dün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı odaya taşınırken, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Özgür Özel’in odasına taşınıyor. Şükran Kütükçü de bu taşınma işleminin ardından Ali Mahir Başarır’ın odasında görevine devam edecek.

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