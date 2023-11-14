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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında kritik görüşme!

Özgür Özel ile Meral Akşener arasında kritik görüşme!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Ankara'da görüşeceği belirtildi. Bu görüşmede yerel seçimle ilgili konuların ele alınacağı iddia edildi.

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Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in bir araya geleceğini belirtti.

Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başlanı Özgür Özel, İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmede önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır.

İki partinin ittifak konusu ve İyi Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır. Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."

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