Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, 'Kombi bakımında dolandırıcılara dikkat'

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, havaların soğumasıyla birlikte kombi bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini belirterek, kombi bakımında dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunmasını istedi.

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Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade eden Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, kombi ve tesisatının sağlıklı çalışıp uzun ömürlü olması için düzenli olarak bakım yapılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Ünlügül, “Bakımı yapılmayan kombi ve tesisatın verimi düşer ve ömrü kısalır.



Verimi düşen kombi daha fazla doğalgaz tüketir ve evinizi daha az ısıtır. Bunlar da yüksek doğalgaz faturaları olarak geri dönmektedir. Kombilerin mutlaka bakımlarını yapılması gerekmektedir. Kombinizin bakımını yaptırdığınız takdirde hem kombinizin verimi artar hem de ömrü uzar. Bakımı yaptırılan kombiler sürekli arıza yapmayacağı için size beklenmedik masraf çıkarmazlar. Sonuç olarak daha az doğalgaz faturası ödeyerek daha çok ısınırsınız” dedi.

“Kombi bakımı sırasında filtre temizliği önem taşıyor”



Aşırı kirlenen ve hasar gören tesisat parçalarının kombinin ömrünü kısalttığını, bakımı yapılmayan kombinin doğalgaz tüketimini arttırdığına vurgu yapan Ünlügül, “Kombi bakımı sırasında filtre temizliği de önem taşımaktadır. Filtre temizlenmediği zaman sıcaklığı 50 dereceye ayarladığınızda radyatöre giden sıcaklıkta aynı dereceyi bulamazsınız. Bu da kombinin daha fazla yakıt tüketmesine sebep olur. Kalorifer peteklerinde özellikle su zamanla zift halini alır ve ısı yapmaz. Aynı zamanda kalorifer peteklerinin de bakıma ihtiyacı vardır. Kalorifer peteklerinin iç ve dış temizliği ısı iletimini büyük ölçüde arttırarak daha az doğal gaz tüketilmesini sağlar” diye konuştu.

"Menfezleri kapatmayın"



Doğalgaz tüketiminde ve kombi kullanımında vatandaşların kullanılmayan odaların petek vanalarının kapatılarak doğal gaz tüketiminden kar edileceği düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Mehmet Ünlügül, “Kullanılmayan odaların kalorifer peteklerine sıcak su gönderilmeli veya termostatlı vanalar kullanılmalı. Termostatlı vana ile kalorifer peteklerine kombi sıcaklığında bağımsız olarak belli bir sıcaklıkta su gönderilir. Bu sayede peteklerin içindeki suyun donmaması ve tesisatın zarar görmesi önlenmiş olur. Doğalgazlı mekanda sağlığınız ve can güvenliğiniz için havalandırma menfezi kesinlikle kapatılmamalı” dedi.