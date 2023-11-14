İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de en çok süre verdiği iki oyuncu belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 22 maçın hepsinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ikilisine süre verdi.

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Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elemeler dahil çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

22 maçlık periyotta üst üste 19 kez kazanan sarı-lacivertli takım, son 3 maçında ise Trabzonspor ve Ludogorets'e kaybedip, Adana Demirspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 22 maçta 2 futbolcuya her maçta süre verdi.

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, 22 maçta da forma giyerek Kartal'ın vazgeçilmezleri oldu.

Tadic ligdeki bütün maçlara ilk 11'de başladı

Süper Lig'de oynanan 12 maçta 1064 dakika forma giyen Tadic, takımı adına 4 gol kaydederken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Lig maçlarının tamamına ilk 11'de başlayan Tadic, 5 maçta kenara alınırken toplamda 16 dakika forma giymedi.

34 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 6 maçta ise 505 dakika sahada kaldı. Tadic bu maçlarda da 4 kez gol sevinci yaşayıp 1 de asist yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında Tadic'e daha az süre veren İsmail Kartal; bu futbolcuyu Nordsjaelland ve Spartak Trnava mücadelelerinde son bölümlerde oyuna dahil ederken, Ludogorets'le oynanan 2 maçta ise ilk 11'de sahaya sürdü. Grup maçlarında 146 dakika süre alan Tadic, geride kalan 22 maçta toplamda 1715 dakika forma giydi. Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süreyle Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla forma giyen ismi oldu.

Szymanski, Avrupa'da grup maçlarına 11'de başlamadı

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Tadic'le birlikte bu sezon bütün maçlarda süre alan bir diğer isim olan Sebastian Szymanski, 22 maçta kaydettiği 9 gol ve yaptığı 7 asistle 16 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de yalnızca 2. haftada deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor mücadelesinde oyuna sonradan giren Polonyalı futbolcu, kalan 11 maça ise 11'de başladı.

Lig maçlarında 929 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan Szymanski, kalan 3 maçta ise oyuna sonradan dahil olarak toplam 360 dakika sahada kalıp 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında geride kalan 4 maçın hepsinde oyuna sonradan dahil olan Polonyalı futbolcu, toplam 93 dakika süre alırken 1 de gol pası verdi.

22 maçın tamamında forma giyen Sebastian Szymanski, toplamda 1382 dakika sahada kaldı.