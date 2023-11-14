İstanbul'da şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Maltepe’de görevi esnasında hafriyat kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan kapama noktasında "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 4'ü kapamada görevli personel ve 3’ü sivil vatandaş olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı olayda, kaldırıldığı hastanede tedaviye yanıt veremeyen Polis Memuru Lütfü Baykar ise şehit olmuştu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Adilcevaz’a gönderilen şehidin naaşını binlerce vatandaş karşıladı. Şehidin ailesinin gözyaşlarıyla karşıladığı naaşı, Adilcevaz Meydanı’nda cenaze namazı kılındıktan sonra ilçede bulunan Selçuklu Mahallesi Mezarlığındaki aile kabristanına gözyaşları arasında defnedilen Şehit Baykar’ın son yolculuğuna uğurlanmasına Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve birçok vatandaş katıldı.