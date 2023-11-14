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Bilecik'te motosiklet yayaya çartı, kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet yayaya çartı, kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçmekte olana yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

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Kaza; Bilecik İl Özel İdare Kavşağı'ndan trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mırzali D., idaresindeki 16 AUH 606 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki M.E.A.'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve 10 yaşındaki yaya yaralandı.

Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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