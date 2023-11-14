Adana'da arkadaşını kanala atarak boğulmasına sebep oldu, müebbet hapis istendi

Adana'da sulama kanalına attığı arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında Haydar Eyub'un (15) cansız bedeninin 10 Haziran'da boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 13 Haziran'da tutuklanan arkadaşı Ö.Y. (18) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, görüntü inceleme tutanağına göre olay günü sanık ve arkadaşı maktulün sulama kanalı üzerindeki köprüye birlikte gittikleri ve bir süre sonra burada itişmeye başladıkları, Ö.Y.'nin maktul Haydar Eyub'u kucağına alarak sulama kanalına attığı, yüzme bilmeyen arkadaşının batıp çıkması üzerine bölgeden kaçtığı belirtildi.



İddianamede, sanığın olay sırasındaki kaçma eylemiyle meydana gelen neticeyi arzuladığı ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği belirtilerek "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılması istendi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.