BIST 7.566
DOLAR 28,63
EURO 30,71
ALTIN 1.791,46
HABER /  GÜNCEL

Manisa Turgutlu'da zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Manisa Turgutlu'da zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir - Ankara karayolu üzeri OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ramazan K. (41) yönetimindeki 45 ZB 5204 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde giden Serdar Ç. (40) yönetimindeki 45 AHA 382 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Zekeriya B. (39) yönetimindeki 45 ALF 099 plakalı işçi servisi, önce hafif ticari araca, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 9'u işçi servisinde olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
Kur korumalı mevduat son 11 haftada 25,2 milyar dolar eridi
Kur korumalı mevduat son 11 haftada 25,2 milyar dolar eridi
Eskişehir'de jandarma’dan kaçak sigara operasyonu, 110 paket sigara ele geçirildi
Eskişehir'de jandarma’dan kaçak sigara operasyonu, 110 paket sigara ele geçirildi
Güney Afrika’da şiddetli dolu yağışı, sokaklar beyaza bürüdü
Güney Afrika’da şiddetli dolu yağışı, sokaklar beyaza bürüdü
Zonguldak'ta hırsızlık zanlısını jandarma ekipleri yakaladı, 1 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta hırsızlık zanlısını jandarma ekipleri yakaladı, 1 kişi tutuklandı
Adana'da arkadaşını kanala atarak boğulmasına sebep oldu, müebbet hapis istendi
Adana'da arkadaşını kanala atarak boğulmasına sebep oldu, müebbet hapis istendi
Tunceli'de anne ve yavru ayılar yiyecek bulmak için şehre indi
Tunceli'de anne ve yavru ayılar yiyecek bulmak için şehre indi
Kars'ta İranlı kadının bağırsaklarından uyuşturucu çıktı
Kars'ta İranlı kadının bağırsaklarından uyuşturucu çıktı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İsrail'in ekim ayındaki bütçe açığı bir önceki aya göre 5 katına çıktı
İsrail'in ekim ayındaki bütçe açığı bir önceki aya göre 5 katına çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de en çok süre verdiği iki oyuncu belli oldu
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de en çok süre verdiği iki oyuncu belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e eleştiri: Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e eleştiri: Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu...