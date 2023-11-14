Manisalı sporcular Balkan Şampiyonası yolcusu, Türkiye'yi temsil edecekler

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımının 2 sporcusu Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek.

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Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası Slovenya'nın Başkenti Ljubljana (Lübliyana)'da 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Balkan Şampiyonasında Manisa BBSK'nın 2 başarılı karatecisi de Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek. Şampiyonada Manisa BBSK'lı Batuhan Bayır, Genç Erkekler Kumite 55 kg'da, Kevser Koparan da Genç Kadınlar Kumite 53 kg'da şampiyonluk mücadelesi verecek.