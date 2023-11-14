A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına görüşlerini aktardı. İtalyan hoca, milli takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bileti almasına ilişkin, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takım ile art arda aldığı Hırvatistan ile Letonya zaferleriyle EURO 2024 biletini cebine koyan Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan başarılı çalıştırıcı, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim" ifadeleriyle iddialı olduğunu gösterdi.

"Sokakta durdurup öpüyorlar"

İtalyan hoca, "Sabah uyanıp akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.

İki maçta iki galibiyet

Kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştıran Vincenzo Montella kısa sürede kendisini kanıtladı.

Önce dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milliler, hemen ardından Letonya engelini 4-0'la aşınca EURO 2024 biletini cebine koydu.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli takım ardından 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak.