BIST 7.577
DOLAR 28,63
EURO 30,74
ALTIN 1.792,19
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına görüşlerini aktardı. İtalyan hoca, milli takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bileti almasına ilişkin, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim" ifadelerini kullandı.

Abone ol

A Milli Takım ile art arda aldığı Hırvatistan ile Letonya zaferleriyle EURO 2024 biletini cebine koyan Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan başarılı çalıştırıcı, "TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim" ifadeleriyle iddialı olduğunu gösterdi.

"Sokakta durdurup öpüyorlar"

İtalyan hoca, "Sabah uyanıp akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.

İki maçta iki galibiyet

Kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştıran Vincenzo Montella kısa sürede kendisini kanıtladı.

Önce dünya üçüncüsü Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milliler, hemen ardından Letonya engelini 4-0'la aşınca EURO 2024 biletini cebine koydu.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli takım ardından 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu
Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu
TikTok bir ülkede daha yasaklandı
TikTok bir ülkede daha yasaklandı
Manisalı sporcular Balkan Şampiyonası yolcusu, Türkiye'yi temsil edecekler
Manisalı sporcular Balkan Şampiyonası yolcusu, Türkiye'yi temsil edecekler
Samsun’da 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu
Samsun’da 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu
Uzmanından uyarı: “Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz”
Uzmanından uyarı: “Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz”
TÜİK 2022 yılı Atık İstatistikleri’ni açıkladı, toplam 109,2 milyon ton atık oluştu
TÜİK 2022 yılı Atık İstatistikleri’ni açıkladı, toplam 109,2 milyon ton atık oluştu
Maden ocağında ölen Afgan işçi olayında kan donduran ifadeler
Maden ocağında ölen Afgan işçi olayında kan donduran ifadeler
Kuşadası Belediyesi’nden lösemi hastası Gülcihan’a sürpriz doğum günü kutlaması
Kuşadası Belediyesi’nden lösemi hastası Gülcihan’a sürpriz doğum günü kutlaması
İstanbul'da etkili olan sağanak barajlara yaradı! İşte barajlarda son durum
İstanbul'da etkili olan sağanak barajlara yaradı! İşte barajlarda son durum
Manisa Turgutlu'da zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Manisa Turgutlu'da zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı