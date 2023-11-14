BIST 7.578
DOLAR 28,63
EURO 30,73
ALTIN 1.791,60
HABER /  SAĞLIK

Uzmanlardan ara tatildeki çocuklara ekran detoksu tavsiyesi

Uzmanlardan ara tatildeki çocuklara ekran detoksu tavsiyesi

Aile Hekimi Saadet Gök, öğrencilerin ve velilerin 9 günlük ara tatili verimli ve sağlıklı geçirebilmesi için ekran detoksu tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, 13-17 Kasım’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatiline girdi. Ara tatillerin çocukların sosyal ve akademik gelişmeleri için önemli olduğunu belirten Aile Hekimi Saadet Gök, bu dönemin verimli geçirilmesi için ebeveynlere ve öğrencilere ekran detoksu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Aile Hekimi Saadet Gök, bu dönemin doğru değerlendirildiğinde çocukların hem dinlenebilmesi açısından hem de derslerindeki eksiklikleri giderebilmeleri adına fırsat olduğunu söyledi. Aile Hekimi Saadet Gök, ‘‘Etkili öğrenmek için nitelikli dinlenme çok önemli. Özellikle hafta sonu ile birlikte 9 günlük dinlenme çocuklarımız için çok önemli. Çocuklarımızın elinden tablet veya telefonları çekerek almak yerine, aile bireylerinin ortak olduğu ‘Ekran diyetinin’ tüm ailenin yaptığı bir gün olmasını tavsiye ediyorum. Okulda sürekli kapalı ortamda kaldıkları için birlikte doğa yürüyüşleri, pikniğe gitmek ve aile büyüklerini ziyarete gitmek çok kıymetli. Ev içerisinde çocuğun sorumlulukları hatırlatılmalı, hatta birlikte kitaplık, elbiselik ve birlikte mutfakta zaman geçirilebir. Aslında çocuğun eline kitap verip sen oku değil de, hep beraber kitap okuma saatlerinin belirlenmesi ve tüm aile ile birlikte okunması ve sonradan birlikte anlatılması çok önemli’’ diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 1 çocuk öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 1 çocuk öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Özgür Özel ilk grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmadı: Vefamızı her fırsatta her zaman göstereceğiz
Özgür Özel ilk grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmadı: Vefamızı her fırsatta her zaman göstereceğiz
İsrail Maliye Bakanı Smotrich Gazze için 'doğru insani çözümü' açıkladı!
İsrail Maliye Bakanı Smotrich Gazze için 'doğru insani çözümü' açıkladı!
Düzce'de suç unsuru bir çok madde ele geçirildi
Düzce'de suç unsuru bir çok madde ele geçirildi
İzmir'de vahim olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü
İzmir'de vahim olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü
Rusya'da Google'a dev ceza
Rusya'da Google'a dev ceza
Adana'da kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında: Kaçarken kendini vurdu
Adana'da kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında: Kaçarken kendini vurdu
Ali Yerlikaya duyurdu: Sarallar olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi
Ali Yerlikaya duyurdu: Sarallar olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Numan Kurtulmuş, Meral Akşener’i ziyaret etti
Numan Kurtulmuş, Meral Akşener’i ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması