BIST 7.578
DOLAR 28,63
EURO 30,73
ALTIN 1.791,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de vahim olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü

İzmir'de vahim olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü

İZMİR'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştüğü ve başkanın her iki bacağında da kırık meydana geldiği öğrenildi.

Abone ol

Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir. Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi! Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Foto Galeri Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi! Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da Google'a dev ceza
Rusya'da Google'a dev ceza
Adana'da kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında: Kaçarken kendini vurdu
Adana'da kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında: Kaçarken kendini vurdu
Ali Yerlikaya duyurdu: Sarallar olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi
Ali Yerlikaya duyurdu: Sarallar olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı
Numan Kurtulmuş, Meral Akşener’i ziyaret etti
Numan Kurtulmuş, Meral Akşener’i ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenza Montella'dan Türkiye açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu
Antalya'da 10 milyon dolarlık şantaj operasyonu
TikTok bir ülkede daha yasaklandı
TikTok bir ülkede daha yasaklandı
Manisalı sporcular Balkan Şampiyonası yolcusu, Türkiye'yi temsil edecekler
Manisalı sporcular Balkan Şampiyonası yolcusu, Türkiye'yi temsil edecekler
Samsun’da 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu
Samsun’da 4 yılda yapılan çalışma sonucunda 446 mahalle kesintisiz suya kavuştu
Uzmanından uyarı: “Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz”
Uzmanından uyarı: “Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz”