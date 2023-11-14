Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi! Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi

Polat çiftinin ifadeye götürülmesi sonrası Banu Parlak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Parlak; "Kurşunlanma olayıyla ilgili yeni gelişmeler var. Duyduğumuza göre ifade için Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüşler. Biz de sizler gibi bekliyoruz ne olacağını. Yani bu şu demek oluyor; bir gelişme var ki ifade için tekrar çağrılıyorlar. O yüzden çok mutluyum. Dediğim gibi dosyada gizlilik olduğu için çok fazla bilgi sahibi değilim. Herhangi bir bilgi gelirse sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.