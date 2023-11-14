Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi! Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.Dilan Polat ve Engin Polat günler sonra ilk kez görüntülendi.
Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Polat çiftinin ifadeye götürülmesi sonrası Banu Parlak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Parlak; "Kurşunlanma olayıyla ilgili yeni gelişmeler var. Duyduğumuza göre ifade için Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüşler. Biz de sizler gibi bekliyoruz ne olacağını. Yani bu şu demek oluyor; bir gelişme var ki ifade için tekrar çağrılıyorlar. O yüzden çok mutluyum. Dediğim gibi dosyada gizlilik olduğu için çok fazla bilgi sahibi değilim. Herhangi bir bilgi gelirse sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.