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Ali Yerlikaya duyurdu: Sarallar olarak bilinen organize suç çetesi çökertildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, Özgür Saral isimli şahsın yöneticiliğini yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Suç örgütünün, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerde, ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Suç örgütünün, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darbettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi."

24 şüpheli gözaltına alındı 

Bakan Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurup, tespit edilen suçları işleyerek kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan, İstanbul genelinde korkutma, baskı ve şiddet eylemlerine karışan aralarında örgüt elebaşı Saral'ın da bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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