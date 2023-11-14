Özgür Özel ilk grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmadı: Vefamızı her fırsatta her zaman göstereceğiz

Özgür Özel, Genel Başkan olarak ilk kez CHP grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Özel, yeni anayasa çağrılarına da kapıyı kapattı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. "Ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. Demokrasi kanallarının tıkandığı, hukukun rafa kaldırıldığı dönemde 13 yıl mücadele vermiş, Artvin'de PKK'nın hedefi olmuş, Çubuk'ta linç girişimine uğramış, Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometre hak hukuk adalet diyerek yürümüş, bana bu salondaki hepimize bu partiye emeği olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygı ile selamlıyorum. Emekleri unutulmaz ona vefamızı her fırsatta her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygı ile eğiliyorum." sözleri ile konuşmasına başlayan Özel şunları kaydetti:

"Kurultayın kaybedeni yok"

Kurultay kaybedeni olmayan kurultaydır. Ne kaybedeni vardır ne kazananı Özgür Özel'dir. Kurultayın sonunda parti meclisimiz oluştu. Yaş ortalaması 43'tür. Merkez yönetim kurulu görevlendirdim yaş ortalaması 46'tır.

Bu ciddiyet ve resmiyette ilk kez bir gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Mevcut kabinedeki 17 bakan bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kişinin karşısına 18 genel başkan yardımcımızın görevlendirilmesini yaptık.

Kabine'nin yaptığı her şeyi dakika dakika izleyerek, doğrulara destek vererek, yanlışlara engel olmaya çalışarak yapıcı ve etkin bir şekilde muhalefet yapacağız. Kabinemizi Erdoğan'ın kabinesiyle karşılaştıracak olursak, Erdoğan 18 atama yaptı, biri kadın. Bizim ise 9'u kadın 9'u erkek. Gölge kabinemizi toplumun tam yarısını oluşturan ve hepimize emekleri olan bütün kadınlara emanet ediyorum.

İl ziyaretimi Hatay'a yaptım. Hatay'a seçimden önce gittiğimde siyaset yapmayacağım dedim. Bundan sonra CHP Genel Başkanı'nın Hatay şahsi meselesidir. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 255 bin konuta ihtiyaç var. Şu ana kadar 32 bin tanesinin ihalesi yapılmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı bir yıl içinde evlerine kavuşturacağız sözü vardı.

Yargı darbesine yönelik eyleme katıldık. Bir başka yürüyüş var devrimci işçi konfederasyonları Ankara'ya doğru yürüyor. Şu anda Düzce Eskişehir arasındalar. Takip ediyoruz. Örgütlerimiz Eskişehir'de yürüyecekler. Ankara'da cuma günü ben grubum ve Ankara'daki üyelerimiz DİSK'le Ulus'a kadar yürüyeceğiz. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz.

Emekli maaşı ve ikramiye tepkisi

Büyük adaletsizlik var. Devlet diyor ki asgari ücret şu kadar olacak, emeklisine 7500 lirayı reva görüyor. En düşük emekli maaşımızın bu düzeye çıkarmak için kanun teklifimizi verdik. Çalışan emekliye ikramiye vermediler. Şimdi ortaya çıktı ki çiftçi sistemine kayıtlı olan 3-5 dönüm arazisi ile geçinmeye çalışan gariban çiftçilere, bu 5 bin lirayı çok görmüşler yazıklar olsun. Biz bu düzenlemeyi anayasa mahkemesine taşıdık. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmadan bu işin peşini bırakmayacağız.

"Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsak gözüm çıksın"

Çıkmış maalesef diyor ki anayasa değişikliği yapalım. Sayın Erdoğan sende anayasayı değiştirecek sayı yok CHP'de de seninle birlikte anayasa mahkemesini güçsüzleştirecek işbirliğine gidecek göz yok. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsak gözüm çıksın. Anayasalar bugün yapılan durdukça güçlenen aşkın zamanlı önemli metinlerdir. Anayasa herkes için yapılır. Her doğan çocuk için yapılır bu anayasa her doğana değil Erdoğan'a yapıldığı için kriz üretmekte.

Önce KKTC'ye ardından Azerbaycan'a ziyaret

CHP’nin ve gelecekteki iktidar partisinin genel başkanı olarak ilk ziyaretimizi KKTC'ye yarın gerçekleştiriyoruz. İlk fırsatta ikinci ziyaretimizi Azerbaycan'a gerçekleştireceğiz. Geçmişte dil sürçmelerinden bunları onarmamadan kaynaklı Azerbaycan'da CHP'ye karşı belli bir mesafe bizi üzen tutum var. İlk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğim. CHP ile Azerbaycan'ın ilişkisi de olması gerektiği gibi olacak. 25 Kasım'da da Bosna Ersek de olacağım.

"Baba evi sizleri bekliyor"

Bir çağrım var. CHP sadece CHP'lilerin değildir. CHP baba evidir. Kimi bizim gibi baba evinde oturur kimi uzakta oturur, kimi yakında oturur ama hepsi bilir ki baba evinde çorba kaynamaktadır. Zorlanırsam, daralırsam gideceğim baba evi vardır. Bu baba evinin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Gelin baba evine hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Büyük güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizi bekliyor.