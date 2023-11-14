Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir pikap, park halindeki bir iş makinesine çarptı. Kazada aynı aileden baba ve kız hayatını kaybederken, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı. Kazada ölen baba Mustafa Yücel'in geçtiğimiz aylarda gündeme gelen "dana dili" ile tehdit davasında hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

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Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel’in (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ölen sürücünün geçtiğimiz aylarda gündemde kendine yer bulan “dana dili” ile tehdit davasında hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Mustafa Yücel’in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un muayenehanesine dana dili göndererek tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası aldığı öğrenildi.

Mustafa Yücel, Prof. Dr. Şenol’a yönelik 29 Temmuz 2022’deki gerçekleştirdiği eylem nedeniyle “özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit” suçundan 4 yıl 6 ay, “ısrarlı takip” suçundan ise 1 yıl olmak üzere 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükümle birlikte Yücel’in tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, “bulunduğu il sınırını terk etmeme” şartıyla tahliye edilmişti.