Prof. Esin Şenol'un kapısına dil bıraktı! Paylaşımları tüyler ürpertti: Av başladı...

Bir süredir aşı karşıtlarının hedef aldığı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ölüm tehditleri aldığını, ofisinin kapısına dana dili bırakıldığını, failin kendini Op. Dr. Mustafa Yücel olarak tanıtan sahte doktor olduğunu duyurdu.