Prof. Esin Şenol'un kapısına dil bıraktı! Paylaşımları tüyler ürpertti: Av başladı...
Aşı karşıtlarının hedefi olan Prof. Dr. Esin Şenol, yeni bir tehditle karşı karşıya. Profesörün ofisinin bulunduğu binaya biri tarafından 'dana dili' bırakıldı. Şenol, "Hakkında adım adım cinayet planlandığını" ifade etti. Profesörü sosyal medyadan tehdit eden sahte doktorun paylaşımları tüyler ürpertti.
Bir süredir aşı karşıtlarının hedef aldığı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ölüm tehditleri aldığını, ofisinin kapısına dana dili bırakıldığını, failin kendini Op. Dr. Mustafa Yücel olarak tanıtan sahte doktor olduğunu duyurdu.
Mustafa Yücel'in sosyal medya hesabından Prof. Şenol'u hedef alan paylaşımlar yaptığı, ofisinin önünde fotoğraf paylaştığı görüldü.
Koronavirüs salgını hakkında bilgiler paylaşan ve aşı karşıtlarının hedef aldığı Prof. Dr. Esin Şenol, ölüm tehdidi aldığını ve ofisinin kapısına 2 tane dana dili bırakıldığını sosyal medyadan duyurdu. Şenol, olayın ardından koruma talebinde bulundu.
Prof. Şenol yaşadıklarını şöyle anlattı: "29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi, 'Hocam, Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba' notunu iletti.