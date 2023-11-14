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Kuzuyayla Tabiat Parkı huzurun adresi olacak

Kuzuyayla Tabiat Parkı huzurun adresi olacak

Alt ve üstyapı çalışmalarında sona doğru yaklaşılan Kartepe Teleferik projesi çerçevesinde Kuzuyayla'daki sosyal alanlar doğaseverlerin gözdesi olacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kent sakinlerinin hayalini süsleyen proje çerçevesinde Kuzuyayla Tabiat Parkında 200 bin metrekarelik alanda teleferikle eş zamanlı olarak çalışmalar titizlikle devam ediyor. Tüm sosyal donatıların yer alacağı Kuzuyayla, temiz havası, sessizliği ve harika doğasıyla huzurun adresi olacak.

Tüm doğaseverlerin gözdesi olacak

Teleferik Projesi, Derbent ile Kuzuyayla arasındaki hat boyunca ağaçların üzerinden geçerek vatandaşlara çevreci ve eşsiz manzara eşliğinde yolculuk sunacak. Projede piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. Bu bağlamda 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoranın ilerlemesi de yüzde 95’e ulaştı. Ekiplerin gece gündüz çalıştığı projenin diğer noktalardaki çalışmalar ise eş güdümlü olarak sürüyor.

Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla Tabiat Parkı, doğaseverlerin gözdesi olacak. İçerisinde birçok sosyal donatının yer aldığı projede 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoran da bulunuyor. Kaba inşaatın bittiği restoranda, dış ve iç cephe kaplama devam ediyor. Alttan ısıtma ve diğer mekanik imalatların da bittiği restoran inşaatında bina çevresi granit imalatı sürüyor.

Diğer yandan mescit ve tuvalet binası tamamlandı.
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yönelik yatırımları sadece üstyapı ile sınırlı kalmıyor. Altyapıya da el atan Büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede inşa edilecek yeni sosyal tesislerin içme suyu ve atık su ihtiyaçları karşılanmış olacak.

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