Milli Sporcu Avrupa Kupası Yarışmalarında Ülkemizi Temsil Edecek

Milli Kayakçı Ebru Tuncer, başarı koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek Milli Takım Avrupa Eleme Yarışmalarının ilk gününde 1’incilik elde etti.

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10 Kasım 2023’te Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen Milli Takım Avrupa Kupaları Eleme Yarışları sona erdi.

Niğdeli milli kayakçı Türkiye ve Niğde'yi temsil edecek

Geçtiğimiz Mart ayında biatlon kayak dalında şampiyonluk eden Milli kayakçı Tuncer, Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen Milli Takım Avrupa Kupaları Eleme Yarışmalarının ilk gününde 1. oldu. Niğdeli Milli Kayakçı; 20 Kasım - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya, İsveç ve Norveç’te düzenlenecek olan Avrupa Kupası Yarışmalarında Türkiye’yi ve Niğde’yi temsil edecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada; yarışlarda büyük başarı gösteren Milli Kayakçı Ebru Tuncer ve Antrenörü Mustafa İlçin’i tebrik ederek Avrupa Yarışması için başarılar diledi.