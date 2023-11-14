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Aydınlı milli sporcuya, Gençlik Spor’dan destek mesajı

Aydınlı milli sporcuya, Gençlik Spor’dan destek mesajı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avusturya’da düzenlenecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Aydınlı milli sporcu Muhammed Sarıtaş’a başarılar diledi.

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Elde ettiği başarılar ile genç sporcular arasında dikkatleri üzerine çeken 14 yaşındaki Muhammed Sarıtaş, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takıma seçilen Sarıtaş, 24-26 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye’yi gururla temsil edecek. Genç sporcu ile ilgili paylaşım yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Sarıtaş’ın milli takım yolundaki başarısını tebrik ederek, şampiyonada başarılar diledi.

Zaferlerini dört gözle bekliyoruz

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Genç taekwondocu, geçtiğimiz yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler kategorisinde elde ettiği birincilikle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından 6 Kasım'da gerçekleşen Türkiye seçmelerinden de birincilikle ayrılan Sarıtaş, bu başarılarıyla milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Muhammed Sarıtaş'ın öne çıkan özelliklerinden biri sadece bireysel başarılarıyla değil, aynı zamanda sportmenlik anlayışı ve takım ruhuna olan katkılarıyla da tanınması. Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel olarak hem de takım halinde mücadele edecek olması, genç taekwondocunun liderlik vasıflarını bir kez daha ortaya koyuyor. Muhammed Sarıtaş, sadece spor alanında değil, eğitim hayatında da başarılarına devam ediyor.

Disiplinli çalışma prensibi ve azmiyle örnek bir genç sporcu olan Sarıtaş, Türk taekwondo camiasının gelecekteki temsilcilerinden biri olarak adını duyurmaya devam ediyor. Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda genç yeteneğin başarılı performansını bekliyor ve milli formayla elde edeceği zaferleri dört gözle bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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