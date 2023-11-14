Site yöneticisini kemerle öldüren sanık: "Şeker hastasıyım anlık sinirle yaptım"

ISPARTA'da bir sitenin otoparkında emekli öğretmen ve site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kemerle boğularak öldürüldüğü olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanık, "Şeker hastasıyım anlık sinirle yaptım" dedi.

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Isparta'da bir sitenin otoparkında emekli öğretmen ve site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kemerle boğularak öldürüldüğü olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Şeker hastasıyım anlık sinirle yaptım"

Tutuklu bulunan Süleyman Ç.’nin iddianamede yer alan ifadesinde, temizlik işleri yaparak geçimini sağladığı, cinayetin işlendiği sitede daha önceden çalıştığı, olaydan bir gün önce Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kendisini Whatsapp'tan arayarak, "Gece bekçiliği için konuşalım" dediği, olay günü de siteye gittiği ve iş teklifini kabul ettiği ve doğal gaz sistemlerini görmek için sitenin otopark kısmında bulunan odaya gittikleri belirtildi. Süleyman Ç.'nin maaş konuştukları esnada borçları olduğu için avans istediği için maktulün kendisine küfür etmesinin üzerine yumruk attığı ve aralarında boğuşmanın başladığı kaydedildi. Süleyman Ç.’nin maktulü yerdeyken dövdüğü ve maktulün pantolonundaki kemeri çıkararak, boğazına düğüm atıp, sıkmaya başladığı ve bir süre sonra nefes almamaya başladığını anladığı anda odanın sol tarafına çekerek üzerini örtü ile kapattığı, daha sonra maktulün üzerine masa koyarak siteden ayrıldığına yer verildi. İncelenen güvelik kameraları sonucunda Süleyman Ç.’nin otopark kısmına girdikleri esnada elinde cerrahi eldiven bulunmayıp, olay sonrası odadan eldivenle çıktığı ve devamlı temizlik işine gittiği için cebinde eldiven bulundurduğu belirtilen iddianamede, şeker hastası olduğu için anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği yer aldı.

"Sabah kahvaltıya son kez bir şey alayım mı"

Hazırlanan iddianamede, Süleyman Ç.'ye ait cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, eski eşine ait cep telefonuna olay tarihinden önceki akşam, "Sabah kahvaltıya son kez bir şey alayım mı" şeklinde mesaj atması, yanında taşıdığı cerrahi eldiveni olay sırasında kullanması, iz bırakmamak için kullandığını ikrar etmesi ve yine incelenen kamera tutanağında Süleyman Ç.’nin odaya girmeden önce etrafı kontrol etmesi değerlendirildiğinde; sanığın olay tarihinden önce sanığı öldürme kararını verdiği gerekçesiyle maktulün pantolonundan çözdüğü kemer ile boğmak suretiyle öldürdüğü, böylece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi.

Olay, 28 Ocak 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın cinayet şüphesiyle başlattığı soruşturmada sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.