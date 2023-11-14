Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her yerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerle birlikte, ilçeye bağlı merkez mahallerin ihtiyaç duyan sokaklarına da sıcak asfalt sermeye, ömrünü tamamlamış kaldırım, kilitli parke taşları ile bordürleri yenilemeye devam ediyor.

Sıcak asfalt serimi tamamlandı, silindiraj gerçekleşti

Hazırladıkları program çerçevesinde sokaklarda yenileme hizmetine hız veren fen işleri ekipleri, son olarak Yeni Mahalle'de sokaklarda sıcak asfalt serimini tamamlayıp, sonrasında silindiraj çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, Huzurkent Köselerli Mahallesi Fatih Sokak üzerinde de ömrünü tamamlayan ve yer yer zarar gören kaldırım karoları da yenilendi. Akdeniz’in mahallelerinde asfaltlanmadık sokak, yenilenmedik parke taşı kalmayıncaya dek hizmet ve çalışmalar devam edecek.