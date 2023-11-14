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Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde

Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte vatandaşlar şeker ölçümü yapılıp, diyabet konusunda bilgilendirildi.

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Bir AVM’de düzenlenen etkinlikte Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dağıttıkları broşürlerle bilgilendirdi.

Ekipler, isteyen vatandaşların şeker ölçümünü de yaptı. Etkinlik hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Açmaz; “Bugün burada rastgele kan şekeri takibi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın kendi istekleri doğrultusunda kan şekeri takiplerini yapıyoruz.

Fiziksel hareketsizlik ve obeziteye sebep oluyor

Normalde diyabet hikayesi olmayan vatandaşlarımızın şeker takiplerini yapıyoruz. Diyabetik hastalarımızın şeker takiplerini yapıyoruz. Oldukça yoğun bir ilgi var. Diyabeti bulunan hastalarda oldukça yüksek kan şekeri takipleri de belirledik.

14 Kasım Diyabet Günü’nde bir farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Diyabet şu anda dünyada en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde. Şu an için dünyada 540 milyon diyabet hastası var. Beklenti şu ki 2045 yılında her 8 kişiden 1 kişi diyabet olacak. Diyabetin neden olduğu fiziksel hareketsizlik ve obezite gibi problemler var. Obezite şu anda ciddi bir halk sağlığı problemi. Dolayısıyla hem obezite hem diyabet olmadan önlenmesi gereken halk sağlığı problemleri. Şu anda ciddi şekilde obezitesi olan hasta grubumuz da var. Diyabet açısından bu hastalarında şeker kontrolleri yapılmalıdır. Bugün buna farkındalık kazandırmak için buraya geldik” şeklinde konuştu.

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